Lazio, Parolo: «Siamo stati penalizzati». Strakosha: «Rigore inesistente»

di Valerio Cassetta

Marco Parolo non ci sta. Il centrocampista della Lazio, al termine dell’1-1 contro la Fiorentina, non usa mezzi termini per commentare l’arbitraggio di Massa: «Ha interpretato la Var in maniera arbitraria. Se diamo un rigore così, allora ne diamo mille». Secondo l’ex Parma, il fischietto di Imperia, utilizzando la Var, sarebbe stato troppo generoso nel concedere il penalty alla Viola al 91’: «Badelj corre verso il centrocampo, fuori dall’area, entra in scivolata e non avrebbe più il controllo del pallone. Massa (arbitro, ndr) mi ha detto chiaramente che era la stessa situazione della scorsa settimana in Chievo Verona-Torino. In quel caso però Belotti era andato per controllare il pallone e avrebbe potuto giocarlo». Una situazione differente da quella accaduta all’Olimpico: «In questo caso Badelj non può più giocare la palla - ammette Parolo -, perché si butta in scivolata per anticipare Caicedo in un contrasto. E’ una palla sporcata: se diamo rigore in queste situazioni, allora non andiamo più avanti».



Umore. C’è amarezza e rabbia nelle parole della mezzala che poi sottolinea: «La Var giustamente deve fare le sue prove e deve crescere. Magari diranno che in furto in queste situazioni non si dovrà intervenire. Peccato, perché siamo stati penalizzati». Il mediano poi sposa l'attenzione su un altro episodio: «Nel primo tempo c’è una situazione su di me, al limite dell’area Vado per calciare, metto il piedo, ma entra Veretout da dietro. Si vede bene dal replay che con il gomito mi prende la schiena e con la gamba destra mi impedisce di coordinarmi. Se non intervieni lì, non intervieni neanche nell’altro caso. Siamo in credito». Su Instagram, intanto, Thomas Strakosha non è stato tenero nei confronti del direttore di gara: «Grazie per il rigore inesistente». Un’altra critica nei confronti di Massa.

