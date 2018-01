Lazio, partita in famiglia a Formello. Lulic: «Pronti per il Chievo»

di Valerio Cassetta

Partita in famiglia a Formello. In vista del match contro il Chievo Verona, in programma domenica prossima all’Olimpico alle ore 15:00, mister Inzaghi ha organizzato una sfida vera e propria da 90 minuti. Da una parte i titolari, dall’altra una formazione mista, composta dai ragazzi della Primavera e dai giovani, Bruno Jordao, Pedro Neto, Prce e Oikonomidis. Ottima la prestazione dei big, che hanno vinto 8-0 grazie al gol di Caceres e alle doppiette di Nani, Lulic, Felipe Anderson e Luis Alberto. Il tecnico ha provato ancora una volta il 3-5-2, che con molta probabilità sarà il modulo prescelto per il prossimo turno di campionato. Ancora assenti gli infortunati Caicedo, Di Gennaro e Crecco. Lavoro differenziato, invece, per Radu, che è in campionato è squalificato per un turno.



AUGURI CAPITANO

Intanto, nel giorno del suo 32esimo compleanno, Senad Lulic ha rivelato: «Mi auguro di restare in salute e non incappare in infortuni, questa è la cosa più importante insieme ai risultati - ha detto il bosniaco a Lazio Style Channel -. Speriamo di continuare così, con risultati positivi fino alla fine». Capitano della rosa biancoceleste, Lulic ha fatto il punto della situazione: «Si lavora, gli allenamenti sono duri e intensi perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo mettere le gambe a posto e ripartire con una vittoria. Il Chievo Verona? É un avversario difficile da affrontare, hanno giocatori forti, ma noi ci stiamo preparando al meglio. Oggi l’allenamento è stato buono per riprendere il ritmo».

