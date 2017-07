â€‹Lazio, primo allenamento a Formello: Keita e Marchetti presenti

di Valerio Cassetta

Ciak, si gira. A Formello è andata in scena la prima seduta della stagione. Intorno alle 17.30 i calciatori biancocelesti si sono radunati nel centro sportivo per poi scendere in campo agli ordini di mister Inzaghi. Sono arrivati alla spicciolata, il primo è stato Marco Parolo, ormai un leader dello spogliatoio. Ancora assenti i giocatori reduci dagli impegni con le nazionali: Immobile, Biglia, de Vrij, Hoedt e Strakosha. Presenti, invece, Marchetti, che in mattinata aveva saltato le visite mediche, e Keita, sempre più sul piede di partenza. Aspettando la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore, in programma sabato prossimo, domani mattina gli atleti biancocelesti continueranno i controlli per l’idoneità sportiva in Paideia e i test per prevenire gli infortuni all’Isokinetic. Nel pomeriggio, infine, ci sarà il secondo allenamento stagionale.

