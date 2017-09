Lazio, primo allenamento per Nani, domani la ripresa a Formello

di Valerio Cassetta

Ritrovare la forma migliore e tornare in campo il prima possibile. E’ questo l’obiettivo di Nani, esterno offensivo arrivato in prestito dal Valencia, che lo scorso luglio ha subito una distorsione al ginocchio. Mister Inzaghi non vede l’ora di schierarlo in coppia con Immobile, ma vuole evitare di esporlo a ricadute inutili. Per questo l’ex Manchester United, nonostante i due giorni di riposo concessi alla squadra, si è allenato per la prima volta nel centro sportivo di Formello insieme ai preparatori atletici. Difficile prevedere la data del rientro. La Lazio però monitorerà la situazione giorno per giorno. Lo staff medico ha già stilato un programma specifico per il casse '86 in accordo con i tecnici, con la speranza di accorciare i tempi di recupero. Intanto, domani il resto del gruppo si allenerà nel pomeriggio e inizierà a preparare la gara contro il Milan, in programma domenica prossima all'Olimpico.

