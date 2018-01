Lazio, quanti auguri per 118esimo compleanno. Palombi in prestito alla Salernitana

di Valerio Cassetta

Dai giocatori attuali agli ex, sono innumerevoli gli auguri rivolti alla Lazio nel giorno del suo 118esimo compleanno. «Uniti andremo sempre più in alto. Celebriamo il nostro anniversario» ha scritto Bastos su Instagram. Più sintetico il post di Crecco: «118 anni insieme a te». Luiz Felipe, alla prima stagione in biancoceleste, ha pubblicato sui social una foto della vittoria in Supercoppa, aggiungendo: «Tantissimi auguri Lazio mia». Massimiliano Farris, allenatore in seconda di Simone Inzaghi, in visita a New York ha celebrato lo storico traguardo nel club della Grande Mela intitolato a Giorgio Chinaglia. Sempre sui social sono arrivati i messaggi deli ex calciatori. Cristian Ledesma, ora in forza al Lugano, ha scritto: «118 anni di te, fiero di averti portata sul petto e di continuare a portarti nel cuore. Auguri Lazio». Poi è toccato a Brocchi: «Auguri! Ricordi, rispetto, emozioni e vittorie». Dello stesso avviso è sembrato Ousmane Dabo che ha postato: «Giocare sei anni con questa maglia ti segna per sempre. Tanti auguri Lazio e laziali». Infine, Danilo Cataldi, ora in prestito al Benevento, nella didascalia della foto che lo ritrae con la maglia bandiera, ha scritto: «Tanti auguri Lazio!».



Il CLUB

La stessa società, attraverso una nota, ha ricordato: «Il 9 gennaio 1900 a Roma, in Piazza della Libertà, nove volenterosi giovani guidati dal bersagliere podista Luigi Bigiarelli decisero di fondare una Società che fosse accessibile alla gioventù del popolo e che tramandasse i valori morali ed etici dello sport. Scelsero come simbolo l’Aquila, animale fiero e sinonimo di potenza, vittoria e prosperità, come colori il bianco ed il celeste, in onore della Grecia, patria delle Olimpiadi. Ed infine il nome, Lazio. È il 9 gennaio ed il Club più antico di Roma compie 118 anni; tanti auguri a tutti noi, tifosi della Prima Squadra della Capitale!».



MERCATO

Aspettando l’arrivo di Caceres (previsto per lunedì) Simone Palombi lascia la Lazio. L’attaccante biancoceleste, che finora ha trovato poco spazio dietro a Caicedo e Immobile, a breve si unirà in prestito alla Salernitana. Pur di trovare spazio, la punta ex Ternana ha preferito scendere in Serie B per giocarsi le sue carte. Nella rosa granata troverà altri laziali in prestito: Rossi, Minala e il portiere Adamonis.



SCUDETTO 195

Intanto, in occasione del compleanno della Lazio, il “Comitato Promotore dell'assegnazione ex aequo a Lazio e Genoa del titolo di Campione d'Italia 1914/15”, ha lanciato l'hashtag ufficiale #Scudetto1915LazioTricolore.

© RIPRODUZIONE RISERVATA