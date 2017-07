â€‹Lazio, recuperati Strakosha e Parolo, ma Lukaku preoccupa Inzaghi

di Valerio Cassetta

Prima Formello, poi l’Austria. Dopo aver trascorso circa due settimane ad Auronzo di Cadore, la Lazio si è ritrovata nel pomeriggio nel proprio quartier generale. Conclusi i tre giorni di vacanza consessi da mister Inzaghi, i giocatori sono tornati ad allenarsi. Domani è in programma una doppia seduta, venerdì pomeriggio, invece, la squadra partita per Walchsee, cittadina austriaca a metà strada tra Innsbruck e Salisburgo dove si svolgerà il secondo ritiro estivo fino al 4 agosto. Faranno parte della spedizione anche Leiva e Di Gennaro, che oggi hanno lavorato per la prima volta insieme al gruppo. Migliorano, inoltre, le condizioni di Parolo, reduce da un infortunio muscolare, mentre Lukaku è ancora alla ricerca della forma migliore. Il belga, smaltito un problema alla coscia, difficilmente tornerà a disposizione per la Supercoppa contro la Juventus, in programma all'Olimpico il 13 agosto. Buone notizie, infine, per Thomas Strakosha: il portiere ha superato il fastidio al ginocchio e si è allenato regolarmente agli ordini del preparatore Grigioni.

