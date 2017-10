â€‹Lazio, relax a Londra per Inzaghi, Felipe Anderson corre verso il rientro

di Valerio Cassetta

Inghilterra, Serbia e Spagna. I calciatori della Lazio si godono le 48 ore di relax concesse da mister Inzaghi in giro per l'Europa. Il primo ad approfittarne è stato proprio il tecnico biancoceleste, volato a Londra dal figlio Tommaso insieme alla famiglia. Stessa meta per Felipe Caicedo, che dopo aver trascorso l’inizio della settimana a Dubai, si è consesso due giorni nella City. Rientro in patria per Patric e Luis Alberto, volati nella penisola iberica, mentre Sergej Milinkovic è tornato in Serbia insieme al fratello Vanja, portiere del Torino. Anche Mauricio e Luiz Felipe hanno scelto la Spagna, in particolare Madrid, per trascorrere un po’ di relax. Vacanze romane, infine, per Crecco e Lucas Leiva, che hanno preferito il sole della Capitale.



Infermeria. Aspettando il rientro dei giocatori impegnati dalle rispettive nazionali (Immobile, Parolo, Murgia, Marusic, Lulic e Burno Jordao), mister Inzaghi ha fissato la ripresa degli allenamenti per martedì pomeriggio. Sabato prossimo, infatti, la Lazio affronterà allo Stadium la Juventus e il tecnico spera di svuotare l’infermeria. Strakosha, smaltito l’affaticamento muscolare, tornerà a disposizione, mentre difficilmente rientreranno per la sfida di Torino Wallace (lesione muscolare) e Lukaku (elongazione ai flessori della coscia sinistra), che ne avranno ancora per una settimana. Tempi più lunghi per Bastos, Basta e Palombi, mentre Felipe Anderson sta continuando a svolgere il protocollo riabilitativo. Il brasilinao si è allenato a Formello, seguendo un programma personalizzato, ed è possibile che venga convocato per la trasferta d'Europa League a Nizza del 19 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA