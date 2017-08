Lazio, il tocco di Simone fa la differenza

di Emiliano Bernardini

Dategli della materia prima su cui lavorare e state pur certi che la modellerà a dovere. Indipendentemente dalla qualità di partenza. Inzaghi il trasformista. Spesso ha dovuto fare di necessità virtù adattando giocatori o inventando ruoli per loro. Sono in tanti quelli che hanno giovato del suo tocco magico. L’ultimo in ordine di tempo è Luis Alberto. Lo spagnolo, arrivato a Roma per sostituire Candreva, ha passato un anno al buio. Quest’estate la nuova luce grazie all’invenzione di Simone,...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO