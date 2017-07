​Lazio, scelto il blu elettrico per la terza maglia 2017/2018

di Valerio Cassetta

Blu elettrico sfumato navy. E’ questo il colore della terza maglia della Lazio per la stagione 2017-2018. Svelata ad Auronzo di Cadore, sede del ritiro precampionato, ed indossata per l'occasione da Immobile, Strakosha e Felipe Anderson, la t-shirt Macron è a girocollo, ma con un’apertura a V. Nel retro, sotto al colletto, compare in rilievo la scritta “S.S. Lazio”. I calzoncini in blu navy con coulisse piatte celesti e calzettoni, sempre della stessa tonalità con una fascia posteriore in blu elettrico, completano il kit della divisa.



