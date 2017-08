â€‹Lazio, scritte contro Keita e il suo procuratore fuori dal centro sportivo di Formello

di Valerio Cassetta

A poche ore dalla finale di Supercoppa Italiana contro la Juventus, il caso Keita si ingrandisce sempre di più. All’esterno del centro sportivo di Formello, nella notte, sono comparse delle scritte contro l’attaccante senegalese e il suo procuratore Roberto Calenda, responsabili - secondo gli autori dei messaggi - di aver tenuto dei comportamenti poco corretti nei confronti della società.



Il giocatore, in scadenza di contratto nel 2018 e corteggiato da tempo dalla Vecchia Signora, non è stato convocato da mister Inzaghi per la sfida di questa sera per un presunto risentimento muscolare . Un versione non confermata da Keita, che su Twitter ha scaricato sulla società i motivi della mancata convocazione per la Supercoppa. I tifosi però non gli hanno creduto e sulle mura del quartier generale biancoceleste hanno espresso il loro disappunto.

