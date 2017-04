â€‹Lazio, â€‹Inzaghi studia la difesa a tre con Radu

di Daniele Magliocchetti

A grandi passi verso il derby. E, tranne Marchetti, l’intera rosa a disposizione. Un successo senza precedenti per Inzaghi che tra oggi e domani dovrebbe recuperare a pieno regime anche Murgia e Radu. Il primo ieri si è rivisto sul campo, ma ha lavorato in maniera differenziata, il secondo era ancora assente, probabilmente per smaltire l’influenza. Entrambi saranno a disposizione per la sfida con la Roma, soprattutto il romeno che dovrebbe giocare dall’inizio al posto di Hoedt. Inzaghi appare orientato a confermare la difesa a tre, anche se stavolta accanto a de Vrij potrebbero esserci Bastos a destra e Radu a sinistra. In mezzo al campo confermati Biglia, Milinkovic e Parolo, con Lulic ad occupare la corsia di sinistra. Dall’altra parte entreranno in ballo Felipe Anderson e Basta, con il brasiliano che potrebbe essere spostato alle spalle di Immobile con Keita in panchina. Questo è il grande dubbio. Fervono i preparativi per l’apertura di Formello di giovedì, mentre sono attese per oggi novità riguardo i biglietti del derby e la possibile divisione della Tevere.

