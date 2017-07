â€‹Lazio, sorpresa ad Auronzo: Pippo Inzaghi fa visita al fratello Simone

di Valerio Cassetta

Riunione di famiglia sotto le Tre Cime di Lavaredo. Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, in serata ha ricevuto la visita del papà Giancarlo e del fratello Pippo. Quest’ultimo, mister del Venezia in ritiro a Sappada, ha approfittato della vicinanza con Auronzo di Cadore, sede del precampionato biancoceleste, per una rimpatriata. Accolto dall’affetto dei tifosi laziali, Filippo è entrato nell’hotel che ospita Immobile e compagni, salutando anche alcuni giocatori della rosa. Tra le due squadre non sono in programma amichevoli, ma nella mattinata di venerdì i due fratelli potrebbero rincontrarsi in Veneto.

