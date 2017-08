Lazio-Spal, Daspo di 8 anni al tifoso arrestato per rapina

di Redazione Sport

Dovrà restare lontano dai campi di calcio per otto anni, il tifoso arrestato dalla polizia di Stato domenica sera al termine di Lazio-Spal. Il questore di Roma, considerato che l'arrestato, oltre a essere già conosciuto dalle forze dell'ordine per fatti simili, è stato già sottoposto a Daspo nel 2007 e nel 2010, ha emesso un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive per otto anni e per lo stesso periodo, ogni qualvolta giocherà la Lazio, dovrà firmare in un posto di polizia. L'attività degli agenti del commissariato Ponte Milvio ha portato all'emissione di altri cinque Daspo e la sospensione per una settimana della licenza di un esercizio commerciale nell'area del Foro Italico. I fatti si riferiscono a una rissa avvenuta in una paninoteca in occasione della finale di Coppia Italia dello scorso maggio; due fazioni di tifosi si sono scontrate e uno di loro aveva riportato l'amputazione della falange di un dito. Gli investigatori, dopo una serie di indagini, hanno identificato cinque romani, di età compresa tra 37 e 47 anni. Oltre alla denuncia in Procura, sono scattati i Daspo: 5 anni - con annesso obbligo di firma - per uno di loro già gravato dalla stessa misura emessa dai questori di Firenze, Verona e Torino e due anni per gli altri quattro. Il questore, considerato che la paninoteca dove è avvenuta la rissa è risultata, da alcuni controlli svolti nel 2016, frequentata da pregiudicati, ne ha disposto la sospensione della licenza per una settimana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA