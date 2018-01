â€‹Lazio, spiragli di rinnovo per de Vrij: ingaggio da top player e clausola più bassa

di Valerio Cassetta

Cambio di rotta verso il rinnovo. Stefan de Vrij e la Lazio non sono più così distanti. Il difensore olandese, in scadenza di contratto con la società biancoceleste il prossimo 30 giugno, avrebbe valutato in maniera positiva la nuova offerta di Lotito. Il presidente della Lazio lo scorso 26 dicembre, in occasione della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina, era sceso in campo personalmente per convincere l’ex Feyenoord, e ora potrebbe raccogliere i frutti dell’opera di convincimento.



MATRIMONIO RIPARATORE

Il matrimonio tra de Vrij e la Lazio si avvicina, ma rischia di non essere per per l’eternità. In questo momento la società sa di poter perdere il giocatore a zero. Stefan, infatti, è ambito da molti club europei ed è libero di accordarsi con qualsiasi altra società a lui interessata. Lotito vuole evitare che questo accada e gli avrebbe proposto un nuovo accordo di almeno due anni. L’ingaggio sarà da top player, praticamente raddoppiato (intorno ai 2,5 milioni di euro a stagione più vari bonus legati alle prestazioni e agli obiettivi). La clausola rescissoria, invece, nodo su la Lazio cui si è spesso "scontrata" con la Seg, l’agenzia di procuratori che gestisce de Vrij, potrebbe scendere anche fino ai 20 milioni di euro. Una cifra abbordabile per chi in estate sarà ancora interessato al difensore.

