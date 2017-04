Lazio, squadra già al lavoro. Hoedt: «Napoli ultima chiamata per la Champions»

di Valerio Cassetta

Adesso vuole anche la Champions League. Simone Inzaghi non si accontenta della finale di coppa Italia. Dopo aver eliminato la Roma, il tecnico della Lazio, che oggi compie 41 anni, ha messo anche il Napoli nel mirino. I partenopei distano appena 4 punti in classifica e un successo domenica sera potrebbe riaprire i giochi per il terzo posto. Per la sfida contro la squadra di Sarri, il mister piacentino spera di avere a disposizione Biglia e de Vrij, usciti malconci dalla gara di ieri contro i giallorossi. L’argentino ha accusato un fastidio all’adduttore, mentre l’olandese ha lamentato un problema al ginocchio. Le loro condizioni non preoccupano lo staff tecnico, ma verranno controllate costantemente. Intanto, la squadra è tornata ad allenarsi a Formello. Oltre a Biglia e de Vrij, era assente anche Lombardi, ancora alle prese con una contusione alla schiena. Presente, invece, Federico Marchetti, che ha ormai superato l’infortunio al menisco. Le prove tattiche anti-Napoli scatteranno solo nelle prossime sedute, e Inzaghi potrebbe riproporre il 3-5-2, utilizzato nella gara di ieri.



Finale e Champions. In vista del prossimo impegno di campionato, Wesley Hoedt, intervistato da Premium Sport, ha detto: «Abbiamo festeggiato molto nello spogliatoio, ma ora è finita e dobbiamo subito concentrarci per la prossima sfida contro il Napoli. La società e i tifosi meritano questa finale dopo la brutta stagione dell'anno scorso. Abbiamo preparato così la partita. Sapevamo che, se avessimo segnato, loro poi ne avrebbero dovuti fare quattro. Poi abbiamo fatto anche il secondo, ma non abbiamo tenuto il vantaggio. Quello che conta è essere passati. Qui c'è un grande gruppo, merito anche del mister». L’olandese ha poi parlato dell’atmosfera dello stadio Olimpico: «Non avevo mai visto la Curva piena, è stato bellissimo. La Curva ci dà sempre qualcosa in più e ci ha aiutato molto in questa sfida. Chi vorrei in finale? Non cambia niente, Juventus e Napoli due squadre molto forti. Noi però dobbiamo solo pensare a noi, dobbiamo pensare al campionato e poi vedremo chi ci sarà in finale». Infine, Hoedt ha sottolineato l’importanza della sfida contro il Napoli: «Se è l’ultima chiamata per la Champions League? Sì, se dovessimo vincere, potremmo ancora pensare al terzo posto. Il Napoli davanti è fortissimo, ma ci prepareremo al meglio per fermarlo».

