Tare: «La Lazio non è una sorpresa, gioca il miglior calcio d'Italia»

«I risultati ottenuti finora sono frutto di un lavoro profondo. Mi dà un pò fastidio che si continui a dire che la Lazio è la sorpresa del campionato. Anno dopo anno abbiamo cercato di migliorare questo progetto e ora stiamo ottenendo dei risultati». Così il ds biancoceleste, Igli Tare, in un'intervista a Premium Sport. «Siamo a inizio stagione, per stare in alto ci vuole tanta continuità. Juve, Napoli, Inter e Roma hanno una mentalità vincente e giocatori di qualità, la Lazio sta raggiungendo questi livelli e ora abbiamo ancora più bisogno dei nostri tifosi perché è un dispiacere vedere una squadra che gioca un calcio fantastico, forse il migliore in Italia al momento, con uno stadio che lascia ancora desiderare», ha aggiunto il dirigente. «Il rinnovo di De Vrij? Sono ottimista perché c'è la buona volontà da entrambe le parte. Faremo a breve un incontro con i suoi agenti e penso che alla fine troveremo un accordo ma finché non vedrò nero su bianco rimango vigile», ha detto ancora Tare, che ha parole di lode per Luis Alberto: «È un giocatore che abbiamo voluto alla Lazio ed ero convinto che avrebbe fatto qualcosa di importante, anche se l'anno scorso ha avuto dei problemi di ambientamento. Può dare ancora di più rispetto a quello che sta facendo vedere ora». «Italia-Albania? L'Albania e spero che vinca contro gli azzurri. Sono anni che aspettiamo questo match, avrei voluto giocarla anche io: andremo tutti allo stadio per tifare Albania».

