Lazio, c'è un tesoro per la Champions: 40 milioni frutto di cessioni, Europa League e Supercoppa

di Emiliano Bernardini

«Il mercato finisce il 31 agosto, fidatevi di Tare», parola di Claudio Lotito. “Famo a fidasse”, sospirano i tifosi della Lazio, che sperano non sia come una delle previsioni del ninja Nainggolan. Rinforzare la rosa, o meglio, completarla è un obbligo della società, che non può e non deve affidarsi ai soli miracoli del proprio allenatore. Non sarebbe giusto regalargli il secondo anno di Petkovic o di Pioli. Simone è stato soldato leale e fidato e con il tempo ha dimostrato di avere i gradi di...

