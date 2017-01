Bandiere al vento, cori a squarcia gola e fuochi d'artificio. I tifosi della Lazio hanno gremito Piazza della Libertà, festeggiando il 117esimo compleanno del club. Il gelo dell'inverno non ha fermato l'amore dei laziali che, come da tradizione, hanno invaso il cuore del quartiere Prati. Proprio lì, infatti, il 9 gennaio 1900 nasceva la Lazio per opera di nove fondatori, capitanati da Luigi Bigiarelli. «9 gennaio 1900, ciò che nasce puro più grande vivrà», questo lo striscione esposto dai sostenitori biancocelesti.