â€‹Lazio, Inzaghi conferma il 4-3-3: Strakosha in porta e Lulic nel tridente offensivo

di Valerio Cassetta

Squadra che vince non si cambia. Contro il Torino, domani sera, Simone Inzaghi potrebbe riproporre la stessa formazione vista a Bologna domenica scorsa. La vittoria per 2-0 del Dall’Ara ha rafforzato le convinzioni del mister della Lazio, che nella rifinitura pomeridiana ha testato ancora una volta il 4-3-3. Aspettando il recupero di Marchetti, che non verrà convocato, in porta all’Olimpico giocherà Strakosha. In difesa Patric a destra e Radu a sinistra occuperanno le corsie esterne, mentre al centro dovrebbe agire la coppia tutta olandese de Vrij-Hoedt. A centrocampo Biglià dirigerà le operazioni nella posizione di vertice basso, mentre Parolo e Milinkovic saranno le mezzali. Il serbo avrà il compito di agire tra le linee granata. In attacco Felipe Anderson a destra e Lulic a sinistra avranno il compito di supportare Ciro Immobile. Per Keita, dunque, reduce da un brutto taglio ad un dito del piede, si profila la terza panchina consecutiva. Probabilmente, Inzaghi lo farà entrare a gara in corso, come già accaduto contro Roma e Bologna.

