La grande notte di Keita, in un momento ha messo a tacere le polemiche

di Gabriele De Bari

Il compleanno festeggiato a Barcellona, il ritardo agli allenamenti, le solite polemiche e la nuova panchina. Era cominciato con amarezza la serata di Keita, personaggio scomodo e ribelle che fa troppe volte parlare di sé fuori dal campo. Ma poi, quando la partita si era messa male, con il pareggio di Maxi Lopez e la vittoria che sembrava svanire, Simone Inzaghi l'ha guardato negli occhi e gli ha chiesto di alzarsi in fretta dalla panchina.



E Keita, che non vedeva l'ora di giocare, è scattato in piedi e subito si è preparato per prendere il posto di Biglia per l'assalto finale. Così il senegalese si è inventato il gol decisivo, da applausi, che ha riportato la Lazio davanti all'Inter in classifica. In un momento Keita ha messo a tacere le polemiche, le critiche e le solite chiacchiere che accompagnano le sue "follie". Con quella realizzata al Torino è già arrivato a quota 8 gol, record personale, a testimonianza di una crescita professionale, almeno sul campo. Oltre ai gol ha sfornato assist, dimostrandosi sempre più decisivo, il vero valore aggiunto della squadra, anche quando non parte titolare. A 22 anni ha il tempo di crescere pure nella vita ma deve sbrigarsi perché i bonus stanno finendo e deve dimostrare di essere diventato un uomo. Per adesso è questo: prendere o lasciare ma l'allenatore lo sta gestendo con intelligenza, sfruttandone le qualità. C'è il nodo del contratto da sciogliere con la società che deve sbrigarsi perché perdere il talento di Keita sarebbe davvero un errore grave.

