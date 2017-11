Lazio, torna Basta e Inzaghi adesso può sorridere

di Gabriele De Bari

Aveva giocato l'ultima partita oltre 2 mesi fa, contro il Napoli all'Olimpico. Poi Dusan Basta ha dovuto fare i conti con un serio infortunio che l'ha costretto a saltare partite importanti, derby compreso. Simone Inzaghi ha approfittato del facile impegno contro gli olandesi del Vitesse per rilanciarlo e fargli riprendere confidenza con il ritmo-gara. L'esterno serbo, sostituito in questo periodo da Marusic, ha indossato anche la fascia di capitano e ha provato a riprendere quel passo forte sulla fascia destra che gli apparteneva. Per un tempo ha tenuto bene, pur palesando una certa ruggine, nel finale ha ovviamente pagato il lungo stop e l'allenatore gli ha risparmiato gli ultimi minuti. Non ha giocato una grande partita, comunque Basta è entrato nell'azione più significativa dell'incontro, scodellando il cross finalizzato da Luis Alberto con un gran destri al volo per il pareggio. Però, a prescindere dal rendimento offerto al rientro, il ritorno del biondo esterno destro ha rappresentato una notizia molto importante per il tecnico che, in vista dei prossimi impegni, potrà contare nuovamente su un titolare in più.

