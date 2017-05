â€‹Lazio, torna de Vrij: riposo per Milinkovic e Felipe Anderson

di Valerio Cassetta

Gestire le forze per la finale di Coppa Italia. Sembra questo l’imperativo in casa Lazio. Mancano appena sette giorni, infatti, all’ultimo atto della Tim Cup e Inzaghi vuole arrivare pronto alla sfida con la Juventus. Per questo contro la Fiorentina, sabato pomeriggio, in campionato potrebbe esserci un po’ di turnover. Intanto, nell’allenamento pomeridiano, Milinkovic e Felipe Anderson sono rimasti a riposo a scopo precauzionale.



È il secondo giorno consecutivo che il serbo non si allena con i compagni, ha bisogno di tirare il fiato e lo staff tecnico gli ha concesso qualche ora di relax. Rientro in gruppo, invece, per Stefan de Vrij, uscito malconcio nell’ultimo match contro la Sampdoria per un problema al ginocchio. Le sue condizioni non preoccupano, ma probabilmente contro la Viola verrà risparmiato per poi tornare titolare contro la Vecchia Signora.

