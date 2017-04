​Lazio, tre giorni liberi: Pasqua in Costa Azzurra per Inzaghi

di Valerio Cassetta

Trascorreranno le feste di Pasqua in famiglia e mercoledì torneranno ad allenarsi. I giocatori della Lazio avranno ben tre giorni liberi per recuperare le energie mentali e fisiche. Qualcuno ne ha approfittato per tornare in patria, come Milinkovic in Serbia e Patric in Spagna. Altri, invece, insieme ai loro cari, hanno optato per una “gita fuori porta”. Mister Inzaghi, dopo il pareggio in trasferta contro il Genoa, ha subito raggiunto la compagna nella vicina Costa Azzurra, ad Antibes Juan-les-Pins, in Francia. Sole e mare anche per Ciro Immobile, che ha scelto le spiagge di Dubai per rilassarsi un po’ in vista del rush finale in campionato.



Intanto, direttamente dal sito ufficiale, la società ha lanciato un messaggio ai suoi sostenitori: «La S.S. Lazio, il Presidente, la squadra e tutto lo staff augurano a tutti i tifosi biancocelesti una serena Pasqua».

