Lazio, tutti in gruppo ad Auronzo. Hoedt: «Voglio essere titolare, con de Vrij mi trovo bene»

di Valerio Cassetta

Riscaldamento, palestra e lavoro atletico. Nel dodicesimo giorno di ritiro ad Auronzo di Cadore la Lazio continua ad allenarsi in vista della prossima stagione. Tutti presenti, anche Keita e Milinkovic, rimasti a riposo ieri nell’amichevole contro la Triestina, vinta per 3-0 al campo Zandegiacomo.



Speranza orange. Al termine della seduta, Wesley Hoedt, centrale difensivo biancoceleste, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: «Sta andando molto bene il ritiro, abbiamo fatto dodici giorni duri - ha detto il numero 2 biancoceleste -. Avremo ancora altri tre giorni per finire al meglio». Dopo aver raggiunto nazionale olandese, adesso Hoedt punta la Supercoppa, in programma il 13 agosto contro la Juventus: «É ancora lontano come match, ora pensiamo a prendere il ritmo e metterci in forma e poi ci penseremo». Un passo alla volta, dunque, con la speranza di diventare protagonista: «Devo giocare quest’anno, è importante per me. Ho fatto 62 partite con la Lazio, ma voglio essere titolare, vedremo che succederà. Con de Vrij mi trovo bene, abbiamo giocato insieme e fatto tante partite anche con l’Olanda. Spero di fare lo stesso qui». Infine, sull’Europa League, competizione che la Lazio disputerà a partire dal prossimo settembre, Hoedt ha ammesso: «Due anni fa abbiamo fatto bene in fino alla gara con lo Sparta Praga. Speriamo di fare bene, vogliamo arrivare alla fine».

