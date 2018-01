La Lazio vola al terzo posto: 3-0 all'Udinese

di Emiliano Bernardini

Sì, la Lazio è terza in classifica da sola. La vittoria per 3-0 contro l’Udinese (recupero della dodicesima giornata) consente ai biancocelesti di staccare l’Inter di 3 punti. Napoli e Juventus sono lontane rispettivamente 8 e 7 lunghezze ma la squadra di Inzaghi ha dimostrato di avere la licenza per sognare. E a ragione perché ha un gruppo compatto e i suoi ragazzi si divertono a giocare. E a giudicare dagli applausi scroscianti dell’Olimpico fanno divertire anche i propri tifosi. Immobile è in tribuna e quando viene inquadrato partono subito i cori per lui. E’ il beniamino dei laziali con i suoi 20 gol. Ma in campo Nani e Anderson non fanno rimpiangere la sua assenza.



COPPIA SHOW

I due ci mettono un po’ a trovare la giusta alchimia ma quando la trovano la miscela che ne esce è esplosiva. Basta rivedere l’azione del secondo gol per rendersi conto del potenziale. Felipe scappa a mille all’ora e serve Luis che di piatto firma il suo terzo gol stagionale davanti agli occhi del suo procuratore Jorge Mendes. Il brasiliano parte timoroso ma quando si sblocca è inarrestabile. Griffa il 3-0, una rete d’autore. Un giocatore finalmente ritrovato che da qui alla fine della stagione sarà importantissimo per Inzaghi. Il tecnico batte anche il record di punti di Petkovic che nel girone d’andata aveva chiuso con 39 punti, Simone ne ha uno in più. Al festival del gol partecipa anche il gigante Milinkovic che propizia l’autorete di Samir. Con questi tre la Lazio sale a quota 56 marcature: consolidato il miglior attacco del campionato. I tifosi laziali cantano ebbri di gioia. Sognare ora si può



