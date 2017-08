â€‹Lazio, ufficiale l’acquisto di Caicedo dall’Espanyol. Felipe Anderson ancora a riposo

di Valerio Cassetta

Adesso è ufficiale. Felipe Caicedo, attaccante classe 1988, è un giocatore della Lazio. La società biancoceleste, attraverso il proprio sito, ha comunicato «l’acquisto a titolo definitivo del calciatore dal RCD Espanyol». Anche il club spagnolo in una nota ha dato notizia della cessione, scrivendo: «CD Espanyol e la SS Lazio hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Felipe Caicedo al club italiano. L'operazione porterà nelle casse dell'Espanyol 2,5 milioni di euro per far acquisire i diritti per la punta alla squadra romana. Il nazionale ecuadoriano è arrivato a vestire la maglia biancoblù nel 2014, con cui ha giocato 103 partite ufficiale segnando 24 reti con il club. RDC Espanyol ringrazia Caicedo per la professionalità e i momenti di gioia che ha condiviso con il club e i tifosi. Ora gli auguriamo buona fortuna per questa nuova avventura con la Lazio»



Ritiro. Intanto, la squadra continua la preparazione in vista della Supercoppa del 13 agosto contro la Juventus nel ritiro di Walchsee in Austria. All’indomani dalla vittoria per 13-1 contro il Kufstein in amichevole, i biancocelesti sono tornati ad allenarsi. Chi ha giocato ieri ha svolto un lavoro differenziato, mentre chi è subentrato o è rimasto a riposo ha faticato regolarmente in mattinata. Ancora assente Felipe Anderson: il brasiliano è ancora alle prese con un affaticamento muscolare, rimediato domenica scorsa nel test con il Bayer Leverkusen.

