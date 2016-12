Le vacanze di Natale sono già cominciate per i calciatori della Lazio. Dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter, per i biancocelesti è scattato il rompete le righe. Alcuni, tra cui Immobile, Keita e mister Inzaghi, sono rimasti a Milano, gli altri invece sono rientrati a Roma nella notte. L’appuntamento per la ripresa degli allenamenti è fissato per il pomeriggio di giovedì 29 dicembre a Formello. Fino a quel giorno i giocatori, dunque, potranno godere di un po’ di riposo.



In molti, soprattutto gli stranieri, torneranno in patria dalle rispettive famiglie. Qualcuno lascerà l’Italia in cerca di relax verso mete esotiche, come Cataldi che passerà le feste a Dubai negli Emirati Arabi. Per venerdì 30 dicembre è prevista una doppia seduta, mentre sabato 31, dopo l’allenamento mattutino, la squadra brinderà all’arrivo dell’anno nuovo. A Capodanno verrà concessa una giornata libera, ma il 2 gennaio si tornerà al lavoro per preparare la sfida contro il Crotone, in programma l’8 gennaio allo Stadio Olimpico di Roma (ore 15.00).