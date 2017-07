Lazio, visite mediche per Biglia: «Partirò per il ritiro di Auronzo»

di Valerio Cassetta

Roma. Al terzo appuntamento si è presentato in clinica, Lucas Biglia. Il centrocampista della Lazio, finito nel mirino del Milan, ha sostenuto in mattinata le visite mediche di idoneità sportiva in Paideia con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario del club biancoceleste. Accompagnato dall'agente Enzo Montepaone (che ieri si trovava a Casa Milan per discutere gli ultimi dettagli dell’operazione), Biglia ha detto: «Se partirò per il ritiro di Auronzo di Cadore? Penso di sì». Tuttavia, un accordo di massima tra i club per il trasferimento del centrocampista c’è: i rossoneri sarebbero disposti a versare nelle casse di Claudio Lotito 18 milioni di euro più bonus. Per questo i test medici svolti in mattinata non escludono la cessione del capitano laziale, in scadenza di contratto nel 2018.

© RIPRODUZIONE RISERVATA