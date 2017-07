Lazio, visite mediche per Felipe Caicedo: firmerà un triennale

di Valerio Cassetta

È pronto ad indossare la maglia della Lazio, Felipe Caicedo. L'attaccante 28enne in arrivo dall'Espanyol in mattinata ha sostenuto le visite mediche presso la clinica Paideia con il professor Ivo Pulcini, responsabile sanitario biancoceleste, accompagnato da Fabio Rodia, consulente ortopedico. Superati i test per l'idoneità sportiva, l'attaccante, scelto dal direttore sportivo Igli Tare come vice ideale di Ciro Immobile, firmerà un contratto triennale. Nelle prossime ore l'ecuadoriano tornerà in Spagna per risolvere le ultime pratiche burocatriche e, ottenuto il permesso di lavoro da extracomunitario, potrà raggiungere la sua nuova squadra in Austria. A Walchsee, infatti, cittadina a metà strada tra Innsbruck e Salisburgo, in biancocelesti si alleneranno fino al 4 agosto per il secondo ritiro estivo dopo Auronzo di Cadore.

