â€‹Lazio, Wallace: «Vincere con il Chievo per dimenticare la Spal. Obiettivo quarto posto»

di Valerio Cassetta

E’ diventato uno dei leader della difesa della Lazio, Fortuna Wallace. Il centrale brasiliano, a tre giorni dalla sfida con il Chievo Verona, è tornato a parlare del pareggio contro la Spal di domenica scorsa: «Abbiamo lavorato per fare una buona partita e vincere in casa all’Olimpico - ha detto ai microfoni di Mediaset Premium Sport -. Non è andata come volevamo, ma ora dobbiamo continuare e abbiamo un gara difficile fuori casa. Abbiamo perso due punti in casa, ma ora andremo lì con tutti la forza per vincere». Un passo indietro rispetto all’impresa fatta in finale di Supercoppa Italiana appena una settimana prima, ma Wallace ha specificato: «Una partita contro la Juventus è differente da quelle contro altre squadre, perché è più difficile. Siamo entrati concentrati, ma non abbiamo fatto del nostro meglio, per questo non abbiamo vinto. Nell’ultima gara è mancato qualcosa».



Miglioramenti. Il difensore ex Braga è convito che la Lazio possa far bene nonostante il triplo impegno, tra Serie A, Europa League e Coppa Italia: «Adesso dobbiamo lavorare un in maniera un po’ diversa, gestendo le forze per fare bene in tutte le competizioni. Il 3-5-2? Non è nuovo per noi, ci abbiamo già giocato l’anno scorso come nel derby e abbiamo fatto bene. Ora stiamo provando la difesa a tre, sperando che tutto vada bene per portare in alto la Lazio». Wallace non si pone limiti, ma il primo obiettivo è ritrovare l’entusiasmo introno alla squadra: «Penso che i tifosi siano contenti di noi per la Supercoppa, ma ormai fa parte della storia. Noi dobbiamo continuare così e sono sicuro che loro saranno con noi, conoscevano già le nostre qualità e si aspettano sempre qualcosa in più. Per un pareggio in casa forse non sono contenti, ma abbiamo una settimana e una partita per riconquistare tutti». Il sogno resta sempre la Champions League, quest’anno raggiungibile arrivando al quarto posto in campionato: «L’anno scorso non abbiamo mollato, ma il calcio è cosi. Mancavano due o tre partite per puntare al quarto posto, ma nelle ultime gare non è andata come volevamo e siamo arrivati quinti. Noi non moliamo mai e siamo forti. Proveremo a fare un po’ di più per migliorarci».

