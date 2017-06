Manolas accusa Dzeko: «Sembrava una guerra». Edin: «Tutto è finito lì»

Quelle pazze immagini hanno sbalordito mezzo mondo e soprattutto i tifosi della Roma. L'indice di Edin Dzeko puntato al volto di Kostas Manolas, la manata sul collo, gli spintoni, gli insulti, infine il testa a testa. Scene incredibili. Ma sotto alla cenere della rissa scoppiata in coda alla sfida di Zenica tra la Bosnia e Grecia crepitano, neppure velatamente, il fuoco della ragione politica e la rabbia intrecciata ad alcuni episodi del passato. «È stata una vergogna. Sembrava una guerra e certe cose andrebbero risolte nei tribunali», ha raccontato Manolas. Tanto per capirsi, dopo la partita di andata, la federazione greca si era dovuta scusare con la Bosnia perché i propri supporter avevano esposto uno striscione che esaltava il massacro di Srebrenica del 95.

Qualche giorno dopo l'accaduto, parla il centravanti giallorosso Edin Dzeko. «In nazionale sono sempre a mio agio ma sappiamo tutti come giocano i greci, come provocano durante la partita. Per questo è stata una partita un po’ diversa dal solito, tutto qua. Il contatto con Manolas? In campo accadono queste cose, ma quello che accade in campo resta in campo. Finisce lì e andiamo avanti», le parole del bosniaco a Sky.