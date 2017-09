Marusic, una settimana per farsi conoscere

di Gabriele De Bari

Una settimana per farsi conoscere e apprezzare. A Verona ha conquistato il rigore che ha sbloccato la partita e segnato la rete che ha fissato il punteggio sul 3-0, al sua prima in campionato. In Europa League ha servito a Caceido l'assist per sbloccare la sfida contro i belgi. Adam Marusic aveva incontrato il Waregem quando giocava nell'Ostende, nel campionato belga, avversari che conosceva quindi bene. Ma il suo vero obiettivo era quello di farsi conoscere bene dai nuovi tifosi biancocelesti. L'inizio non è stato semplice, con le difficoltà di ambientamento nella nuova formazione, esigente e collaudata, che punta in alto. Adesso che il tecnico Inzaghi gli sta dando maggiore spazio Marusic sta facendo vedere di poterci stare in questa squadra forte. Ha corsa e fisico, deve migliorare con i piedi, soprattutto nei cross, ancora troppo prevedibili e quindi poco efficaci, però le caratteristiche per andare avanti in crescita ci sono davvero. E' stata la sua settimana che potrebbe allungarsi e diventare più concreta e bella domenicacontro il Sassuolo quando tutti si aspettano una nuova partita importante dall'esterno destro.

