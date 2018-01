Mihajlovic: «Vogliamo fare una partita da Toro»

«Vogliamo fare una partita da Toro. Ci metteremo la nostra voglia, il nostro carattere. Loro sono più forti, lo sappiamo, ma è una partita secca e in questo tipo di sfide possiamo fare bene contro chiunque». Sono le parole del tecnico del Torino, Sinisa Mihajlovic, intervistato dalla Rai TGR, alla vigilia del derby di Tim Cup, come riporta il sito del Toro, con cui ha analizzato il momento dei granata, partendo ovviamente dall'emergenza infortuni. «Rispetto alla partita di sabato scorso contro il Genoa abbiamo in più Baselli, che in campionato era squalificato. Degli altri indisponibili non recupera nessuno, pertanto in difesa e in attacco le mie scelte sono obbligate. Sono comunque sicuro che chi giocherà sarà all'altezza della situazione. È una partita secca e in queste situazioni il Toro ha dimostrato di potersela giocare contro chiunque». L'uomo in più in questo momento potrebbe essere Niang, che sabato scorso ha dato importanti segnali. «È vero, Niang ha fatto bene contro il Genoa -risponde Mihajlovic-, ha mostrato l'atteggiamento giusto, ha disputato un'ottima partita e ha fatto tutto bene, gli è mancato solo il gol. La nostra sfortuna fino ad ora è stata quella di non aver avuto mai a disposizione tutti e tre i nostri attaccanti. Come ho detto sabato, quando potremo contare sul pieno apporto di Ljajic, Belotti e Niang il nostro rendimento migliorerà».



