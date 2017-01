l gennaio del Milan non sarà per niente semplice, almeno sul mercato. Adriano Galliani lo ha ribadito già un mese fa, quando era ormai chiaro che la data del closing - all’epoca fissata per il 13 dicembre - sarebbe slittata ancora una volta. La definitiva cessione del club di via Aldo Rossi alla cordata cinese ora è programmata al 3 marzo, dopo i 200 milioni di euro di caparra versati dalla Sino Europe Sports a Fininvest. Ed è a causa di questo rinvio che il mercato dei rossoneri sarà ancora in condivisione con il consorzio asiatico. Così tutti gli obiettivi e le strategie del Milan dovranno prima ricevere l’ok dei cinesi, poi si potrà agire. In tutti i fronti: dal mercato in uscita a quello in entrata, passando per la delicata questione dei rinnovi.

I RINNOVI

Gli esempi più significativi sono stati quelli di Bonaventura e Suso. L’esterno italiano ha un accordo fino al 2020, ma con lui c’è il problema dei 500mila euro retroattivi legati a una promessa fatta da Galliani al giocatore che Sino Europe Sports non sembra intenzionata a concedere. Discorso meno complicato per lo spagnolo, grande protagonista in questo inizio di stagione del Milan. Con l’ex giocatore di Liverpool e Genoa è ormai tutto fatto: 2 milioni di euro all’anno fino al 2021. Pieno di ostacoli e intrighi sarà, invece, quello di Donnarumma: il 25 febbraio compirà 18 anni e i cinesi per non farselo soffiare dalle big europee sono disposti a concedere a Mino Raiola (il suo agente) un aumento fino a 5 milioni per 5 anni. E il mercato? Tutti gli obiettivi - Badelj, Gago e Deulofeu - rischiano di sfumare se non si trova unità di intenti tra il consorzio asiatico e Galliani.