Milan-Inter, le pagelle: Cutrone fa festa, Joao Mario che errore

di Salvatore Riggio

PAGELLE MILAN



A. DONNARUMMA 6.5

Titolare per l’infortunio di Storari. Salvato dalla Var in occasione del gol di Perisic. Nella ripresa è straordinario sul tiro ravvicinato di Joao Mario.



ABATE 6

Si danna l’anima e cerca di contenere Perisic.



ROMAGNOLI 6.5

Non si fa sorprendere da Icardi, ma all’argentino (va detto) arrivano pochi palloni.



BONUCCI 6.5

Nel primo tempo commette qualche errore in fase di impostazione, ma si riprende e non sbaglia.



RODRIGUEZ 5.5

Non sempre lucido contro Candreva. Si fa vedere poche volte in attacco.



KESSIE 6

Mette in campo la sua fisicità e ci prova con qualche inserimento.



BIGLIA 5.5

Ancora indietro nella condizione fisica.



LOCATELLI 5.5

Si ma ammonire in maniera davvero ingenua e nella ripresa si fa rubare palla da Vecino su una ripartenza nerazzurra.



SUSO 7

È sempre decisivo. Le iniziative più pericolose partono da lui. Suo l’assist per Cutrone.



KALINIC 5

Un’altra partita anonima. Perde tutti i duelli con Skriniar.



BONAVENTURA 6

Avanzato nel tridente, cerca di rendersi pericoloso.



CALABRIA 6

In campo al posto di Abate. Anche lui controlla Perisic senza problemi.



CUTRONE 7.5

Fa davvero esplodere San Siro con il gol vittoria che vale la semifinale.



CALHANOGLU 6

Questa volta si fa trovare pronto.



GATTUSO 7

Torna alla vittoria e lo fa al suo primo derby da allenatore.



PAGELLE INTER



HANDANOVIC 6

Bravissimo sul colpo di testa di Bonaventura.



CANCELO 5

Da terzino commette qualche sbavatura.



RANOCCHIA 5.5

Bene fino al gol di Cutrone nel primo tempo supplementare.



SKRINIAR 6

Se Kalinic non tocca un pallone, è solo merito suo. Gli scappa Cutrone sul gol.



NAGATOMO 5.5

Suso lo mette spesso in difficoltà.



VECINO 6

Ha le chiavi del gioco dell’Inter.



GAGLIARDINI 5

Potrebbe fare qualcosa in più. Gli manca spesso l’idea vincente.



CANDREVA 6

I pericoli arrivano dalla sua fascia. Esce ai supplementari per fare posto a Eder.



JOAO MARIO 4.5

Un’altra bocciatura e che errore davanti ad Antonio Donnarumma. A gennaio potrebbe dire addio: i tifosi dell’Inter potrebbero non rimpiangerlo.



PERISIC 5

Segna il vantaggio, ma la Var annulla tutto per fuorigioco. È il suo unico momento di gloria in questo derby.



ICARDI 5.5

Pochi, pochissimi palloni per lui. Se non segna, l’Inter non vince.



BORJA VALERO 5.5

Meglio di Joao Mario, ma anche il suo ingresso non è decisivo.



BROZOVIC 5.5

Si fa vedere solo con un passaggio filtrante per Perisic.



EDER 5.5

Mai un guizzo vincente.



SPALLETTI 5

Terza sconfitta di fila. O trova una soluzione o sono guai.

