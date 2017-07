Milan, Mirabelli: «Il contratto di Donnarumma rimarrà nella storia»

di Redazione Sport

«Abbiamo fatto una cosa che rimarrà nella storia. Siamo stati con la schiena dritta verso tutti. Lo volevano fortemente, ma alle condizioni nostre». Il ds del Milan, Massimiliano Mirabelli, sottolinea la portata del rinnovo di contratto di Gianluigi Donnarumma, che resterà al Milan altri quattro anni, con il fratello Antonio pronto a fargli da riserva. «Dal primo giorno cosa ci hai detto?», ha domandato Mirabelli a Gianluigi Donnarumma, durante la diretta su Facebook con cui è stato celebrato l'accordo. «Che volevo rimanere al Milan», la risposta immediata del 18enne portiere. «Dal primo giorno ci siamo messi in testa di fare questo benedetto rinnovo e dal primo giorno ho avuto l'idea», di ingaggiare anche Antonio Donnarumma, ha spiegato il ds rossonero, chiarendo che, «al primo posto, c'è una valutazione tecnica. Antonio può tranquillamente fare il dodicesimo al Milan. Non è un pacco postale come qualcuno ha pensato. Antonio - ha continuato Mirabelli - è stato bravissimo a far sì che arrivasse questo giorno, ha avuto un ruolo importante, ha sposato la causa come Gigio».

