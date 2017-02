Milan, Montella: «Ho sempre sentito solo questa società, quando ci saranno i cinesi parlerò con loro»

di Salvatore Riggio

Elogiato per la tenuta fisica e mentale, per il Milan è arrivato il momento di fare il salto di qualità. La prova del nove per i rossoneri sarà domanisera a San Siro contro la Fiorentina. «Abbiamo la possibilità, la qualità e il dovere di entrare in Europa», dice il tecnico Vincenzo Montella che, sulla gara, ammette: «Ci vorrà furbizia».



Fiorentina. «Hanno giocatori di grandissimo talento. Negli ultimi mesi hanno inserito anche Chiesa, un giocatore che ha entusiasmo e tantissima tecnica. Dovremo fare una partita aggressiva. C’è bisogno di astuzia, furbizia, voglia di vincere e conoscenze».



Sousa. «Molti meriti vanno dati a loro perché la sua è una squadra che gioca sempre per vincere. Sarà una gara difficile per entrambe le squadre».



Bernardeschi. «Ha grande qualità, ma hanno molti giocatori di valore che possono sostituirlo. Ad esempio, Ilicic».



Gruppo. «È sano e pulito. Mi ha fatto molto piacere che Bacca abbia mantenuto la promessa della cena e vedere che quasi tutti i ragazzi erano presenti».



Ambizioni. «Abbiamo la possibilità, le qualità e il dovere di entrare in Europa. Questo deve essere il nostro obiettivo fisso. Abbiamo tutte le carte in regola a prescindere da domani. Sono certo che lotteremo fino alla fine».



Milan. «Soltanto con il cuore e la volontà non si ottengono risultati. Ci vogliono conoscenze e convinzioni. Questa squadra ha dimostrato di sapere cosa fare in campo, qualche volta ci riesce altre meno. Sa essere squadra in ogni circostanza. Naturalmente abbiamo anche dei difetti, però abbiamo un’anima ed è una base per perseguire i nostri obiettivi».



Slogan come Pioli. «Se riempirei Milanello di cartelli? No, metterei i trofei vinti. Ci si potrebbe riempire il centro sportivo».



Frasi De Laurentiis a Sarri. «Credo che un allenatore debba accettare tutto e saper filtrare quello che viene detto. La cosa più importante è non farsi condizionare. Restando sul tema, ho grandissimo rispetto per Berlusconi e lo ringrazierò sempre per la possibilità che mi ha dato. Ovvio che ci possano essere dei confronti, da parte mia sono sempre stati accettati e recepiti con il massimo rispetto. Il trequartista? Ma noi già ci giochiamo. Suso e Bonaventura sono due trequartisti».



L'ultima di Berlusconi. «Non mi sono mai calato nella situazione altrimenti avrei perso energia: sicuramente Berlusconi ha fatto la storia del calcio, vediamo come va a finire. Ancora non ho metabolizzato la cosa»



La proprietà cinese. «Sentire più campane può stordire, io ne ho sempre sentito una. Questa è la mia linea, altrimenti avrei fatto solo più confusione. L'apprezzamento da parte dei cinesi? Se dessi retta a tutte le indiscrezioni non dormirei... di notte mi piace dormire e lo faccio sempre. Io mi rapporto con questa proprietà e Galliani, da parte loro sempre confronto e dimostrazione di fiducia. Quando arriveranno i nuovi mi rapporterò con loro».

