Milan, Montella: «Noi dobbiamo pensare solo al campo. Possiamo mettere al sicuro la qualificazione»

di Salvatore Riggio

Il Milan spera di staccare pass per i sedicesimi nella sfida di domani sera contro l'Austria Vienna: "Se raggiungiamo questo obiettivo, potremo pensare al campionato", le parole di Vincenzo Montella.

Austria Vienna. "Abbiamo la possibilità di mettere al sicuro un obiettivo".



Voci sul Milan: "Siamo bersagliati, ma noi dobbiamo pensare solo al campo. Ormai non ci faccio più caso, se ne parla da tanto come della mia posizione in bilico".



Ottimismo: "Il cammino di Europa League è molto lungo, non possiamo basare tutte le nostre speranze su una competizione sola. Sedomani ipotechiamo la qualificazione, abbiamo la possibilità di concentrarci sul campionato al 100%. Una competizione non esclude l'altra".



Prossime partite: "Affrontiamo squadre che stanno dietro di noi in classifica. Ora pensiamo all'Europa, poi penseremo al campionato, dove vogliamo avvicinarci ai primi posti".



Cena di squadra: "È stata una cosa spontanea, è la dimostrazione che la squadra è un gruppo unico e si vede anche in campo".



Critiche: "Mi dite che cambio molto formazione, ma in realtà non si può fare diversamente".



Attaccanti: "Dobbiamo fare di più e non dobbiamo sbagliare le scelte finali".



Suso: "Non sta bene, non vogliamo rischiarlo. Le due punte sono una possibilità".

© RIPRODUZIONE RISERVATA