Milan, Montella: «Sento la fiducia del club ma domani contro il Sassuolo serve la vittoria»

Per Vincenzo Montella la gara didomani contro il Sassuolo potere essere l'ultima sulla panchina del Milan: "Le voci sul mio futuro non mi stancano, sono battagliero".

Zero tocchi nell'area dell'Aek Atene. "Abbiamo faticato nel primo tempo perché non c'era mobilità e abbiamo sofferto la loro marcatura a uomo tutto campo".



Assenza di personalità. "Non riusciamo a capire i momenti all'interno della gara. Se la partita si incanala, possiamo battere tutti, mentre se va verso altre direzioni fatichiamo".



Fiducia societaria: "La società continua a difendere il mio operato, lo stesso Mirabelli l'ha fatto l'altro giorno prima di Atene. Se mi permettete una battuta, quando sono in prima pagina usatelo bene photoshop perché avete tolto troppi chili a Gattuso nelle foto stamattina, gli voglio bene ma non è così".



Momento critico. "Non penso proprio. Abbiamo battuto il Chievo e pareggiato ad Atene, perdendo solo contro la Juventus".



La presenza di Han Li. "Parliamo spesso quando c'è come adesso, abbiamo approfondito il discorso dell'intero progetto".



Critiche. "Mi piacerebbe capire come avete fatto le valutazioni su di noi, se guardando i numeri o le prestazioni. Ma ripeto, è il calcio e non sono infastidito".



Squadra senza grinta: "Possiamo fare di meglio. Guardate contro il Genoa, in 10 una grande prova a livello temperamentale".

Sassuolo. "Non sono partiti alla grande. Ora hanno cambiato tattica e sono tornati al loro modo di giocare. A Napoli li ho visti bene, ma non ci deve interessare".



Stanco per voci sul futuro. "No, non sono stanco. Sono concentrato e battagliero, pensando solo al Milan. Il calcio è fatto di alti e bassi".



