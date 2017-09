Milan-Rijeka, le pagelle: Cutrone è provvidenziale, Romagnoli sbanda troppo

di Salvatore Riggio​

DONNARUMMA 5.5

Tutto bene fino al minuto 84. Prende gol di Acosty facendosi beffare. Per poco non para il rigore, m a salvare la baracca ci pensa Cutrone.



MUSACCHIO 6.5

Bene nel primo tempo quando chiude in area un’incursione del Rijeka. Appare quello più sicuro dei tre. Segna il gol del 2-0.



BONUCCI 5.5

Sbanda nel finale. Grazie all’assist, seppur casuale, a Musacchio era sufficiente. Da rivedere in occasione del 2-1 del Rijeka.



ROMAGNOLI 5

Un disastro. Il peggiore del Milan anche prima del fallo da rigore. Da rivedere e da recuperare al più presto anche in ottica Nazionale.



ABATE 6

Spinge poco dalla sua parte, ma si deve preoccupare delle manovre offensive del Rijeka.



KESSIE 5.5

Gioca sempre, mai colpito dal turnover di Montella e la stanchezza ora si fa sentire.



LOCATELLI 5.5

Un inizio un po’ così. Al 6’ rischia l’autorete, ma sembrava riprendersi con il passare dei minuti. Poi, crolla anche lui.



CHALHANOGLU 5.5

Deve giocare una partita più fisica perché il Rijeka lì in mezzo non fa sconti a nessuno. Sostituito all’intervallo per una contusione al gluteo.



BORINI 7

Si guadagna gli applausi con l’invenzione nel recupero che manda in gol Cutrone. Montella può fare affidamento anche su di lui come esterno sfruttandone la duttilità.



ANDRÉ SILVA 7

Il portoghese è il centravanti dell’Europa League. In un momento di difficoltà sblocca il risultato siglando la sesta rete in coppa su sei presenze. Ora spera di giocare titolare anche in campionato.



Scatena San Siro con il gol vittoria. Il Milan stava già masticando amaro, ma è servito un ragazzo del 1998 per beffare il Rijeka.Entra al 1’ della ripresa e cerca di mettere la qualità in mezzo al campo.Vuole al più presto un Milan con una mentalità vincente. Il primo tassello è contro il Rijeka.

