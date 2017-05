Totti, non c'è tempo per commuoversi: storia e luci spente a San Siro

di Alessandro Angeloni

MILANO La storia di Totti a San Siro finisce con quel canto libero dei tifosi della Roma appollaiati nel settore nord dello stadio Meazza. «Un capitano, c'è solo un capitano» e «Totti, Totti, Totti gol». Ma perché, è entrato il capitano? No, Bruno Peres, sul tre a uno per la Roma a una manciata di minuti dalla fine. Terzo e ultimo cambio, non c'è tempo per la storia, non c'è tempo per commuoversi. C'è tempo per la rabbia, di Totti sicuramente, di molti appassionati di calcio pure e forse, visti i tempi, di tutti i tifosi della Roma che hanno amato lui e la squadra. Peccato, davvero peccato e senza prendercela con nessuno. Solo peccato.



Perché ognuno fa le sue scelte e chi ha avuto la possibilità, ovvero Spalletti, di regalare l'ultima presenza davanti allo stadio "avversario" che lo ha apprezzato di più nella sua carriera, ha fatto una scelta diversa. Contestabile? Si come tutte le scelte. Peccato davvero, non ci voleva davvero nulla: Totti in campo, un saluto dalla Scala e via. Cosa costava? Ci sarebbe stato magari pure il tempo per calciare il rigore del 4-1. Sarebbe stata la pagina finale di una bella storia, perché qui a San Siro Totti si è divertito insieme alla sua Roma e invece ha chiuso, con un'umiliazione. A meno che qualcuno non ci dica che siamo su Scherzi a parte e che Totti anche l'anno prossimo sarà qui, in panchina, pronto ad entrare e salutare i suoi nemici amatissimi che gli hanno anche dedicato uno striscione d'amore e rispetto e che tutto questo Spalletti lo sapeva e non si è sentito in dovere di farlo entrare. No, non come fece Ottavio Bianchi con Bruno Conti.



Venti anni di batoste qui a San Siro, di grandi vittorie e di gol. Gol di ogni tipo. Come lo vuoi, in girata al volo o su punizione? O di testa? Oppure, lo preferisci con leggera deviazione (magari di un altro grande capitano, Maldini) su tiro dalla distanza? Fai tu, io qui a San Siro mi trovo bene e sta sicuro, caro Milan, un gol lo faccio. Ma mica solo il Milan, su questo splendido prato verde, base storica della Scala del calcio, quell'altro grande capitano, in questi venticinque anni si è divertito un bel po'. Di gol al Milan, qui a San Siro, ne ha segnati sei in campionato (più un altro paio in finale di Coppa Italia), all'Inter sette, e fanno quindici in dieci partite, più c'è quello in Nazionale contro la Romania. L'esordio con gol risale al gennaio 2001, doppietta in una serata amara, ma in un anno che amaro poi non fu. L'ultimo gol, nel maggio di due anni fa, su rigore. Un percorso sempre al limite delle standing ovation, perché Totti da queste parti è riuscito a mettere d'accordo sia i sostenitori rossoneri sia quelli nerazzurri. Qui a San Siro c'ha messo un po' a vincere a non uscire con l'amaro nello stomaco. La prima vittoria risale ala 2005, la famosa del cucchiaio a Julio Cesar, da quella sera altre due consecutive, prima con il Milan (2006) con doppietta, poi con l'Inter (2007) con una rete. Poi c'è questa notte, che Totti cancellerà. Sicuro.

