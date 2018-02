Il Milan batte la Samp e sale al 6° posto Decide una rete di Bonaventura

di Salvatore Riggio

Il Milan non si ferma più. I rossoneri vincono anche contro la Sampdoria (1-0) e Rino Gattuso aggancia proprio la squadra di Marco Giampaolo al sesto posto in classifica. L’Inter è ora a -7. I risultati utili di fila sono dieci, coppe comprese. L’ultima sconfitta risale al 23 dicembre: ko contro l’Atalanta a San Siro (0-2). Sembrano tempi lontani perché questo Milan dopo la vittoria nel derby di Coppa Italia contro l’Inter (27 dicembre, 1-0) è rinato e sembra proprio un’altra squadra. L’unico un po’ indietro è ancora Rodriguez che al 7’ si fa parare un rigore da Viviano ed è graziato dall’arbitro Doveri dopo un fallo su Zapata. Il Milan parte subito bene perché nonostante l’errore dagli 11 metri, trova poi il gol al 14’: cross di Calabria, in area si fa trovare pronto Bonaventura che insacca. I rossoneri fanno girare bene il pallone e corrono molto ed è qui la differenza tra le gare con Vincenzo Montella e quelle con Gattuso. Nel primo tempo i rossoneri rischiano solo al 37’: lancio per Zapata, fallo di mano di Calabria che l’arbitro Doveri non vede. Interviene il Var che non dà il rigore perché il tocco è fuori area di pochi centimetri. Il Var interviene anche al 44’: assist di Calhanoglu e gol di Bonucci annullato per fuorigioco. Nella ripresa il Milan non si ferma e Calhanoglu colpisce una traversa. Giampaolo corre ai ripari inserendo Caprari e Verre per Zapata e Barreto, ma il risultato non cambia nonostante il tentativo di Caprari al 45’. Festeggiano i rossoneri che ormai ci hanno preso gusto a non perdere più.



LEGGI LA CRONACA



© RIPRODUZIONE RISERVATA