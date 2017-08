Moreno: «Roma la mia grande occasione, non vedo l'ora di esordire in campionato»

Ecco Hector Moreno, intervistato su Twitter e Facebook tramite l’hashtag #AskMoreno. Queste le sue parole:



Quando è arrivato alla Roma ha ricevuto grande affetto dai tifosi. Cosa si prova?



"E’ molto bello, ma mi da anche tante responsabilità. E’ una grande sfida per me e spero di poter fare bene".



Cosa pensa di Karsdorp?

"Spero recuperi presto, ho giocato contro di lui in Olanda e lo ritengo uno dei giovani terzini destri più forti del mondo. Aiuterà la squadra appena starà bene e spero che succeda presto".





Perché ha scelto il numero 15?

Perché lo uso in nazionale, ho voluto mantenerlo e mi piace.



Quando l’ha scelto in nazionale c’era qualche ragione oppure no?

Quando ho iniziato in nazionale volevo il numero 4, ma era di Rafa Marquez e me lo lasciava solamente durante le amichevoli quando non c’era. Quando invece tornava mi dicevano “ok Rafa è tornato, che numero vuoi?”. Allora ho preso il primo disponibile. Mi piace il 15, da allora l’ho usato in nazionale per 7/8 anni e sono contento di averlo anche alla Roma.



Come si sta ambientando da quando è arrivato a Roma?

Il gruppo è stato molto carino con me, sono stati disponibili nel conoscermi e rendermi parte della squadra. I tre che parlano spagnolo, Perotti, Iturbe e Fazio sono quelli con cui parlo di più. Con il resto del gruppo parlo inglese e sto migliorando il mio italiano, ma sono loro 3 quelli con cui ho legato di più e che mi hanno spiegato come funziona nella squadra e anche fuori, dandomi consigli per la vita quotidiana, ovvero dove andare, cosa fare e cosa vedere. E’ importante avere questi consigli perché avevo molti dubbi e Roma è una grande città. E’ importante sapere cosa fare, dove stabilirsi con la famiglia. Ho una bambina di un anno e avendo tante cose da comprare mi hanno dato consigli anche per lei, su dove andare e cosa prendere. Avere un aiuto su queste cose dai tuoi compagni è bello.



Chi è il compagno più simpatico nello spogliatoio?

Florenzi è uno dei più simpatici, parla molto e gli piace scherzare tanto nello spogliatoio. Hai bisogno di gente così, ha sempre il sorriso sulla faccia.



Come si sente per l'esordio con la Roma?

Mi sento felice, onorato perché è stato Monchi a volermi e chi conosce il calcio sa dell’importanza e della conoscenza di Monchi sul mercato. Non voglio perdere questa occasione e dimostrare di essere all’altezza del ruolo che mi è stato dato.



Era nella sua mente di lasciare il PSV alla fine della stagione?

Quando ero lì al PSV lavoravo sempre duramente per essere pronto per un’occasione del genere. Lavoravo anche per il PSV ovviamente, ma pensavo ad un’occasione così. Era nella mia mente di andare in un club più importante e sono molto contento di essere arrivato in questa squadra fantastica.



Cosa le manca di più del Messico?

Tutto, il Messico è una grande Nazione. Mi manca anche il cibo, so che non dovrei dirlo perché qui è grandioso ma mi manca anche quello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA