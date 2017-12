Mourinho in pressing su Alex Sandro, la Juventus sonda i sostituti

di Alberto Mauro e Eleonora Trotta

Cinquanta milioni di euro: la Juventus fissa il prezzo per Alex Sandro, sul quale è forte il pressing di José Mourinho. Il tecnico del Manchester United ha deciso di fare sul serio per l’esterno brasiliano, a lungo corteggiato la scorsa estate dal Chelsea, ma fino all’ultimo bloccato dal club bianconero, con la promessa di un rinnovo top. Un prolungamento ora congelato, perché il dg Marotta, deluso dal rendimento stagionale dell’ex Porto, ha deciso di approfondire le proposte all’altezza, con la speranza che si possa innescare un’asta tra società straniere (attenzione pure al City e al Psg). «Sta meglio fisicamente e mentalmente – ha spiegato Allegri nella conferenza di oggi-. La differenza la fa la testa. Domani contro il Bologna gioca, sono convinto che farà una grande prestazione».





La Juve non può permettersi quindi di perdere tempo: c’è la necessità di trovare un sostituto valido, prima di liberare eventualmente Alex Sandro. Il preferito del ds Paratici si conferma Emerson Palmieri. Ma per il terzino classe ‘94 – con il quale risultano diversi colloqui pre e post-infortunio al ginocchio (28 maggio, giorno dell’addio di Totti al calcio) – bisognerà superare le resistenze della Roma. Decisamente più facile arrivare al duttile Darmian, sul taccuino anche del ds giallorosso Monchi: gli interessi del calciatore dello United sono curati da un agente in ottimi rapporti con il dg Marotta. Non va trascurato poi Vrsaljko (Atletico Madrid), già obiettivo di Roma, Napoli e Liverpool, mentre il rientro anticipato di Spinazzola è ancora una volta ostacolato dal tecnico Gasperini. Tuttavia, con il passare delle settimane, i bianconeri potrebbero trovare la formula giusta per ammorbidire la posizione dei bergamaschi.

