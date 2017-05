Nainggolan: â€‹«Voglio restare a Roma, ho rinunciato al Chelsea lo scorso anno»

di Gianluca Lengua

«Voglio restare a Roma, ho rinunciato al Chelsea lo scorso anno». Parola di Radja Nainggolan che non ha alcuna intenzione di lasciare la Capitale nonostante le offerte arrivino da tutta Europa. Il messaggio a Pallotta è chiaro, in caso di cessione tutte le responsabilità saranno della proprietà che in questo momento è impegnata in un vertice a Boston per definire le strategie legate al futuro: «Io voglio rimanere a Roma, l’ho sempre detto - ha detto il Ninja a Centro Suono Sport -. Da parte mia è semplice, l’ho sempre dimostrato. Io non so niente di Spalletti all’Inter, cerco di leggere il meno possibile, si vedrà più avanti».

Una stagione da incorniciare quella di Radja che si è adattato nel ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 segnando 14 reti: «Il mister mi ha cambiato posizione, mi sono trovato bene, i gol fanno sempre piacere, abbiamo fatto il primato di punti della Roma facendone 87, abbiamo fatto un campionato importante. La gente non capisce che stiamo dietro la Juve, ma la Juve giocherà la finale di Champions. Quando ho segnato ai bianconeri il labiale era chiaro, loro mi insultano, nonostante la società mi abbia cercato più volte e quindi gli ho risposto. Quest’anno siamo usciti dall’Europa League, ma meritavamo di passare. Purtroppo abbiamo steccato qualche momento importante, ma abbiamo avuto un calendario difficile e ci siamo qualificati per la Champions». Immancabile il commento su come ha vissuto domenica l’addio di Francesco Totti: «Giocando qui da un po’ di tempo si capisce cosa significa la Roma, penso che chiunque si affezioni. Lo stadio dovrebbe essere sempre così bello, vincere in quel modo è stato importante, poi la festa per tante persone è stata bellissima, un momento veramente toccante». Obiettivo Scudetto per il prossimo anno: «Lo avrei voluto vincere anche in questa stagione».

© RIPRODUZIONE RISERVATA