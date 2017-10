Nani, ecco l'uomo in più di Inzaghi

di Gabriele De Bari

Simone Inzaghi ha scoperto di poter contare pienamente su un altro calciatore importante: Luis Nani. Il portoghese, 31 anni, un grande passato alle spalle, è stato l'acquisto last minute del mercato, un elemento arrivato a completare la rosa. Un nome di qualità, da inserire in un organico già collaudato che aveva bisogno di elementi di classe per lievitare ulteriormente. Nani è arrivato dopo un infortunio e senza aver svolto la preparazione, si sapeva quindi che avrebbe avuto bisogno di tempo per ritrovare passo e condizione. Ha lavorato a parte a Formello, seguendo un preciso programma di recupero e il tecnico l'ha aspettato senza fretta. A Bologna ha giocato qualche minuto nei quali ha comunque fatto vedere un paio di spunti interessanti. Ma è stato proprio contro il Benevento che Nani ha dimostrato di essere ormai pronto e, soprattutto, di poter dare tanto alla squadra in qualità.



E' ancora entrato nella ripresa diventando subito protagonista dall'alto della sua innata classe ed esperienza tattica. Prima il prezioso assist per il gol di Parolo, servito su un piatto d'argento, quindi ha realizzato una rete che ha indotto all'applauso tutto lo stadio: stop, dribbling e palla piazzata nell'angolo basso, alla destra del portiere. Il tutto in un metro di campo, roba da campioni, da artisti del pallone. Un autentico vocalizzo tecnico, che ha stupito persino i compagni e fatto felice Inzaghi che ha capito di poter contare sul pieno recupero di un campione. Nani sarà l'elemento in più da utilizzare nella seconda parte della stagione, un calciatore che sa fare la differenza e che riesce a dare spettacolo come pochi.

