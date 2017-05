â€‹Napoli, De Laurentiis: «Credo al secondo posto. Sarri è insostituibile. Finale di Champions? Ben venga successo della Juventus»

di Valerio Cassetta

Roma. Punta il secondo posto e vuole tenersi stretto Sarri. Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, a margine dell’incontro di questa mattina con l’Associazione Stampa Estera d’Italia, ha ammesso: «Certo che credo al secondo posto. Bisogna sempre credere a quello che può essere un gol da conseguire. Il mercato dei rinnovi va avanti per contro proprio, non dipende dal secondo o dal terzo posto, segue le logiche di ampio respiro, quindi non di programmi a breve, ma a lungo termine. Cambierebbe, probabilmente, di poco, perché abbiamo una squadra che, grazie al lavoro di Maurizio Sarri, sta scoprendo tutte le sue forze e capacità. Quindi, dal prossimo campionato, potrà esprimersi al massimo».



Modello Ferguson. De Laurentiis guarda lontano ed è convinto che mister Sarri possa diventare il nuovo Alex Ferguson, allenatore del Machester United dal 1986 al 2013: «C'è spazio per una figura così in Italia. E’ stata una mia battuta di ieri sera. Fatte le dovute proporzioni tra le società inglesi e quelle fuori dall’Inghilterra, noi abbiamo un’attività che non prescinde da una società per azioni con finalità lucrative in un contesto imprenditoriale vero e puro. Non so a quale logiche risponda l’imprenditore proprietario del Manchester United, ma credo che, visto che il calcio inglese è il primo in Europa per fatturabilità, a loro non venga meno il concetto di fare impresa e di fare più fatturato possibile. Questo crea la competitività a livello nazionale ed extra-nazioanale».



Mercato e Juventus. Sul futuro di Mertens il presidente del Napoli ha detto: «I tifosi devono stare tranquilli. Non mi dimenticherò mai, quando andò via Quagliarella e arrivò Cavani: eravamo all’estero e mi volevano addirittura uccidere. Poi Cavani segnò due gol e cancellò rapidamente il loro rancore. Finché a Napoli ci sarà un continuità imprenditoriale, non devono preoccuparsi. Se dovesse, invece, esserci un cambiamento o qualcosa di imprevisto o imprevedibile, si dovranno preoccupare. L’anno scorso chi l'avrebbe immaginato che, andando via Higuain e facendosi male Milik, sarebbe uscito fuori Mertens? Se Martens dovesse andar via, non è detto che ripeterà quello che ha fatto qui da un’altra parte. A certi livelli, le partite da fare sono tante e non sono solo quelle italiane, quindi bisogna avere diversi tipo di giocatori e di approccio. Dobbiamo sempre optare per un conteso di rosa: non è importante il giocatore, ma la rosa nel suo insieme. Soprattutto il suo direttore di orchestra che è insostituibile: Maurizio Sarri, che ho scelto contro il volere di tutti e contestato da tutti». Infine, De Laurentiis ha commentato così l’accesso della Juventus alla finale di Champions League: «Che segnale è per il calcio italiano? Più punti guadagniamo e più avremo benefici e seguaci in tutto il mondo. Questo vale per tutte le complementarità che si possono fatturare: più si aumenta il fatturato, più si è competitivi a livello nazionale ed europeo, dove Spagna, Germania e Inghilterra fanno i padroni da anni. Ben venga un successo, non è che sono contrario alla Juventus in questo nostra prima antagonista da battere. In Europa il discorso è diverso: più si vince, più aumenta il montepremi».

