Napoli, domani parte ufficialmente l'operazione Juventus: Sarri dovrà valutare le condizioni di Mario Rui, ma nel frattempo si gode Maggio

di Pasquale Tina

E adesso all’orizzonte c’è soltanto la Juventus. Il Napoli comincerà tra qualche ora l'operazione Juventus, in vista del big match contro la rivale storica per eccellenza, in programma venerdì sera. Al San Paolo arriva la Vecchia Signora e la grande sfida ha già perso uno dei piatti principali: Gonzalo Higuain, contestatissimo nella scorsa stagione, è pronto a dare forfait per la frattura alla mano sinistra. Maurizio Sarri, però, non si fida lo stesso della Juventus e quindi preparerà la partita nel migliore dei modi. “Non è decisiva in chiave scudetto – ha detto dopo il successo di Udine – ma i nostri tifosi ci tengono tantissimo e quindi noi faremo il massimo per regalare al pubblico una grande gioia”. L’obiettivo è intrigante: un successo degli azzurri farebbe rima con +7 sulla Juventus, un margine non ancora rassicurante ma sicuramente prezioso in chiave scudetto.

MARTEDI’ LA RIPRESA. Maurizio Sarri ha concesso al suo gruppo una giornata di riposo. L’appuntamento è fissato domani pomeriggio al centro tecnico di Castel Volturno. Da valutare ci sono le condizioni di Mario Rui. Il terzino portoghese ha saltato la sfida contro l’Udinese per una leggera distorsione alla caviglia sinistra. Le condizioni non sono gravi, ma i prossimi giorni saranno decisivi per sciogliere la prognosi. L’alternativa resta Christian Maggio, sorpresa positiva alla Dacia Arena. “E’ un grande professionista e possiamo sempre contare sul suo apporto”, ha spiegato Sarri elogiando la prova del 35enne vicentino, all’ultimo anno di contratto col Napoli. “Parleremo a tempo debito con la società – ha spiegato il suo procuratore, Massimo Briaschi, a radio Crc – e faremo le nostre valutazioni. Adesso è prematuro. Maggio è ovviamente soddisfatto per i complimenti ricevuti da Sarri. Christian ha dimostrato di essere ancora un giocatore importante”.

