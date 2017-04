Napoli in salute: Sarri punta sul calendario amico

di Pasquale Tina

NAPOLI Il discorso Champions è ormai blindato: il netto 3-0 rifilato alla Lazio ha consentito al Napoli di chiudere il discorso per quanto riguarda il terzo posto. Sono sette i punti di vantaggio sui biancocelesti (otto se si considerano gli scontri diretti) ed il margine è abbastanza rassicurante. «Avevamo un obiettivo da centrare», ha spiegato Pepe Reina. Il Napoli ha conquistato il traguardo minimo che è quello dei preliminari ma non si accontenta. Il guanto di sfida è stato lanciato ieri da Marek Hamsik. «Proveremo a superare la Roma», ha scritto il capitano sul suo sito internet. La missione non è delle più facili: gli azzurri inseguono a quattro lunghezze (tra l'altro sono in svantaggio nel doppio confronto con i giallorossi) e devono limitare al minimo gli errori per provare ad insidiare il gruppo di Spalletti. «Non ci arrendiamo», conclude Hamsik. La strada è una sola: fare filotto in queste ultime sette partite.

LA CONSAPEVOLEZZA

La consapevolezza mostrata contro la Lazio è sicuramente un'arma importante per il Napoli che ha acquisito una maturità diversa al termine del doppio confronto con la Juventus. «Non siamo lontani dai bianconeri», ha spiegato domenica sera Sarri e i suoi giocatori sembrano aver recepito il messaggio. I numeri sono incoraggianti: il Napoli ha gli stessi punti dello scorso campionato e ha eguagliato il record di vittorie lontano dal San Paolo (10) stabilito da Benitez. La prestazione di domenica sera è stata positiva: il Napoli ha sofferto soltanto a metà ripresa ma per il resto ha gestito la gara in scioltezza. Un dato decisivo è quello difensivo: Reina è riuscito a non subire gol e la tenuta del reparto arretrato è sicuramente un aspetto prezioso. Il calendario poi strizza l'occhio ad uno sprint finale di alto livello. Bisognerà ovviamente superare i soliti limiti, ovvero l'allergia alle piccole che ha fatto rima con molti rimpianti. Il Napoli ha una sola trasferta di cartello (quella con l'Inter a San Siro del 30 aprile) e poi avversari sulla carta abbordabili. Sarà fondamentale mantenere alta la concentrazione migliorando il rendimento al San Paolo che è stato il vero tallone d'Achille di questa stagione. Il Napoli ci proverà a cominciare da sabato nel posticipo contro un'Udinese in gran forma dopo il 3-0 rifilato al Genoa. Sarri non si fida affatto dei friulani e da oggi pomeriggio tornerà il solito martello pneumatico. Il Napoli non può più sbagliare.