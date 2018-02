Napoli, Sarri: «Senza di noi il campionato sarebbe morto: sarebbe come la Bundesliga»

Sarri felice per il risultato contro il Beneveneto, usa la sua solita ironia nel pungere la Juve: «Napoli in testa? Siamo stati bravi a tenere vivo questo campionato. Il fatto sorprendente è che ci siamo noi, non che ci sia la Juve: senza di noi il campionato poteva essere morto. n questo momento la Serie A è simile alla Bundesliga, ci sono 3-4 buone squadre e una squadra superiore a tutte. Noi siamo bravi a mantenere vivo il campionato, cosa che non sta succedendo in Germania. Il fatto sorprendente è che in alto ci siamo noi e non loro. Abbiamo fatto 60 punti in 23 partite, è una media punti impressionante per noi, la Juve sta viaggiando alla nostra stessa media ma loro ci sono abituati. A Benevento c'erano tutte le componenti per un trappolone. Su Mertens, poi. «La sensazione è che non sia nulla di particolarmente grave. Speriamo di recuperalo contro la Lazio. Il mio contratto? Non sono disposto a fare l'incontro venerdì perché sono in ritiro perchè sabato giochiamo - spiega - Ci sarà qualcuno che andrà ad ascoltare il presidente per me perché adesso voglio rimanere concentrato su altre cose, ma tra me e De Laurentiis c'è bisogno di pochi incontri».



«Abbiamo sofferto all'inizio poi l'abbiamo sbloccata con un gran gol di Mertens e poi dopo il secondo gol abbiamo gestito e potevamo anche segnare ancora. Meno male che non abbiamo subito gol all'inizio e poi siamo stati bravi a farlo noi». Così il capitano del Napoli, Marek Hamsik a Premium, dopo la vittoria di Benevento. Spaventati dai sette gol della Juventus? «No, spaventati no. Noi dobbiamo guardare in casa nostra e sapevamo che anche contro il Benevento sarebbe stata difficilissima. 118 gol col Napoli? Sono più fondamentali i tre punti. Insieme al record di gol anche lo scudetto? Non lo diciamo ma sarebbe un sogno».



DE ZERBI

«Abbiamo fatto il massimo contro la squadra che ti mette più in difficoltà di tutte. Abbiamo avuto l'occasione sullo 0-0 e poi non so come sarebbe andata a finire, magari avremmo perso lo stesso ma meritavamo di passare in vantaggio e anche di accorciare sul 2-0». È la lettura che il tecnico del Benevento, Roberto De Zerbi fa, dopo il ko contro il Napoli. «Ho visto una squadra con la personalità e la voglia di giocare a calcio - le sue parole a Premium - Noi vogliamo sempre proporre qualcosa, soprattutto contro le squadre più forti perché in questo modo penso che sia più probabile fare risultato». «Quali sono le rivali per la salvezza? È scontato dirlo ma la rivale più grande siamo noi stessi. Siamo indietro di tanti punti e dobbiamo cercare di fare punti con tutte le squadre, giocando con coraggio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA